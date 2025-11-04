アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮が、「第42回ベストジーニスト2025」の一般選出部門に選出され4日、都内で開催された授賞式に出席。2年連続受賞となった。Snow Manの目黒蓮日本ジーンズ協議会が主催する「ベストジーニスト」は、最もジーンズが似合う有名人を表彰する賞。「一般選出部門」はSNS調査による投票形式によって決定する。目黒は「去年から引き続き2年連続でベストジーニストというこんな名誉ある賞をいただけたこと