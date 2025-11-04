新日本プロレス来年１月４日の東京ドーム大会でＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者の辻陽太（３２）との２冠戦に臨むＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）が勝利後の青写真を語った。竹下は２日の岐阜大会で後藤洋央紀を破り初防衛。４日の会見に出席すると「今日は竹下幸之介として本音で話させてください」と前置きし現在のプロレス界への持論を展開した。「今、米国を主戦