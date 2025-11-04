2024年1月1日の能登半島地震が起きた。11月14日公開の映画「港のひかり」はその数日前まで撮影をしていたという。11月4日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」は、映画「港のひかり」に出演している俳優・笹野高史にその時の心境を聞いた。 笹野「『港のひかり』は能登で震災が起きる直前まで撮影してたんですよ。撮影してた時は震災があるなんて知りませんよ。スタッフは12月24日か25日くらいまで残っていたんで