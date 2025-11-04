クリスマスまで50日あまりです。子どもたちがサンタクロースへ宛てて書いた手紙の展示が、鹿児島市でも始まりました。 「いつもプレゼントをありがとう」「こんども待っています」 「サンタさんへの手紙」の展示は、日本郵便と日本・フィンランドサンタクロース協会が全国で行っているもので、鹿児島市の鹿児島中央郵便局でも4日から始まりました。 九州に住む子どもらの108通が展示されていて、去年のクリスマスに