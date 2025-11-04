作家の荒俣宏氏が、終活の一環として約2万冊あった蔵書を手放し、約500冊まで減らしたというニュースが「現代ビジネス」で報じられた。約1万冊は荒俣氏が関わっている「角川武蔵野ミュージアム」に寄贈したり、海外の古書業者に売却したりできたが、残る約1万冊は引き取り先が見つからずに“廃棄処分”したという。このニュースがXで盛り上がったのは、読書家にとって他人事ではなかったためである。荒俣氏は家族のために本を