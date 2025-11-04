事故があった屋島スカイウェイ7月1日 2025年7月、高松市の屋島スカイウェイでジャンボタクシーがトンネルの壁に衝突し、乗客1人が重体、7人が重軽傷を負った事故で、タクシーを運転していた78歳の男性が過失運転致傷の疑いで2025年10月15日、書類送検されました。 過失運転致傷の疑いで高松地検に書類送検されたのは、高松市太田下町の元運転手の男性（78）です。 警察によりますと男性は2025年7月、高