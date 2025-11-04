AIやDXなど成長分野での即戦力の育成を目指し、愛知県は11月4日、公立では全国5例目の「高専」を新設すると発表しました。愛知県の大村知事は4日の会見で、文部科学省の認可が得られれば、最短で2029年4月の開校を目指す県立の高等専門学校を新設すると明らかにしました。公立の高専の開校は全国5例目となる見通しで、名古屋市千種区にある愛知総合工科高校の敷地内に併設するとしています。AIやDXの進展で産業構造が変化