第１３８回広州交易会のサービスロボット専門エリア。（１０月１５日撮影、広州＝新華社記者／肖恩楠）【新華社広州11月4日】中国広東省広州市で4日まで開かれた第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）には、サービスロボットやスマート医療の特別展示エリアが設けられ、中国の技術力を示す舞台となった。糸通しなどの繊細な動作にも対応できる柔軟なロボットアームから、自律的に巡回できる警備ロボット、精密制御の可能な