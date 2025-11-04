ドル円一時１５３．４６レベル、安値を広げる＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は一時153.46レベルと本日の安値を広げている。クロス円とともに円高が進行。足元ではポンド円は安値を201.41レベルに更新。ユーロ円や豪ドル円も安値付近にとどまっている。 USD/JPY153.47EUR/JPY176.95GBP/JPY201.49AUD/JPY99.86