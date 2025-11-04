メインシナリオ・・・売り優勢、0.6500割れに注意。10月29日に0.6618まで上昇したが、その後、同日を含め4日連続陰線となり、今日、21日線を下抜いた。目先、売りが優勢となりそうだ。節目の0.6500が最初の関門。0.64台に沈むと、10月14日の安値0.6440が視野に入る。安値更新となれば、8月21・22日の安値がある0.6415や節目の0.6400を目指そう。0.63台に沈むと、5月12日の安値0.6357がターゲットになる。 サブシナリオ