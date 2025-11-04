メインシナリオ・・・10月29日の安値1.3888カナダドル（以後、単位省略）から切り返しており、修正安の流れから抜け出している。10月14日の高値1.4080から10月29日の安値1.3888までの下げをほぼ帳消しにしており、10月14日の高値1.4080を上抜けば、2月3日の高値1.4793から6月16日の安値1.3540までの下げに対する半値戻しの1.4167を試す可能性がある。さらに上昇するようなら、4月7日の高値1.4296、61.8％戻しの1.4314、4月3日の高