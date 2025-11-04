俳優・吉永小百合（80）の写真集『吉永小百合』（世界文化社）が、11月27日に発売される。掲載内容などが4日までに公表された。【写真集ショット複数】時を超える美しさ… 若き日の吉永小百合写真集『吉永小百合』は、世界文化社創立80周年記念企画として、日本を代表する国民的俳優の“珠玉のメモリー”と“時を超える美しさ”を収録する。撮影は、稀代の写真家、篠山紀信氏（2024年死去）。篠山氏が生前撮りためた、詩情あ