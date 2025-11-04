エン株式会社は2025年11月4日、内閣官房の内閣衛星情報センター（CSICE）が組織の中核を担う管理職候補（一般職・課長補佐級）を公募すると発表しました。民間の求人サイトを通じた同センターの公募は初の取り組みで、いわゆる国家公務員試験（筆記試験）は免除されます。応募はエンが運営する求人サービスで受け付けます。【▲ 特設ページより（Credit: エン株式会社）】内閣衛星情報センターは、情報収集衛星の開発・運用から衛