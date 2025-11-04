幕内優勝22回を誇る元横綱の貴乃花光司氏（53）が3日に放送された日本テレビの2時間特番「くりぃむしちゅーのTHE★レジェンド」（後9・00）にゲスト出演。力士になっていたならば必ず大横綱になっていたと断言する超逸材を指名する場面があった。オンエアでドジャース・大谷翔平投手（31）について聞かれ、「相撲やってたら間違いなく横綱になっているんじゃないですか」と断言。番組MCを務めるお笑いコンビ「くりぃむしちゅ