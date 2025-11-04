安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の第４回公判が４日、奈良地裁であり、弾丸の軌道を捜査した男性警察官の証人尋問が行われた。男性警察官は検察側証人で、被告が撃った弾丸が安倍氏の近くにいた関係者の頭をかすめていた可能性が高いと述べた。起訴状では、山上被告は２２年７月８日昼、奈良市の近鉄大和西大寺駅前の路上で、参院選の