ほくほくフィナンシャルグループ [東証Ｐ] が11月4日大引け後(16:15)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の600億円→720億円(前期は516億円)に20.0％上方修正し、増益率が16.2％増→39.5％増に拡大し、19期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、4-9月期(上期)の連結経常利益も従来予想の315億円→415億円(前年同期は255億円)に31.7％上方修正し、増益率が23.3％増→62.4％増に