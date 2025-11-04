11月4日、スラムダンク奨学金事務局は、第20回奨学生の募集開始を発表した。募集の締切は2026年1月31日に設定されている。 人気漫画『SLAM DUNK』の著者である井上雄彦氏が2006年に創設した奨学金制度の「スラムダンク奨学金」。同プログラムは高校を卒業後、アメリカの大学、あるいはプロとして競技を続ける意思と能力を持つ情熱と才能にあふれた選手を、アメリカのプレップスクール（私立の大学準備校）に派遣し、