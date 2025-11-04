札幌・すすきののホテルで頭部のない男性の遺体が見つかった事件で、殺人ほう助などの罪に問われていた父親の控訴審が開かれ、弁護側は改めて無罪を主張しました。田村修被告は２０２３年、犯行に使われたのこぎりなどを購入して娘の瑠奈被告に提供したほか、男性の頭部を損壊する様子をビデオで撮影するなどした罪に問われていました。１審の札幌地裁は「被害者を殺害するとまで事前に認識していたとは断定できない」などと結論付