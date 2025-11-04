絶景花火実行委員会は、富士山を舞台にした花火大会「The 絶景花火『Mt.Fuji』2026～日本の極み 古今無双～」を2026年4月25日（土）に開催する。会場は富士山1合目に位置するふじてんリゾート特設会場で、10月31日（金）からチケットぴあで最速先行観覧チケットの抽選販売を開始した。 世界遺産である富士山の敷地内で開催される唯一の花火大会。全席有料化により、混雑や場所取りのストレスなく花火を楽し