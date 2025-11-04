第63回アルゼンチン共和国杯（GII、芝2500m）は9日、東京競馬場で行われる。今年は国内外GI2着2回のローシャムパークをはじめ、芝2500mで3勝の長距離砲スティンガーグラス、今春の目黒記念2着馬ホーエリート、重賞2連続で掲示板のディマイザキッドらが参戦予定。ここでは過去10年のデータから、予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■主軸は過I・重賞組 GI谷間ウィ