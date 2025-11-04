☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【11月】 ４日(火)95.86／914円安・5万1500円割れ 31日(金)99.27／1085円高・5万2000円台突破 30日(木)99.91 29日(水)96.01／1088円高・5万1000円台突破 28日(火) 103.60／293円安・5万0500円割れ 27日(月) 109.88／1212円高・5万0500円台突破 24日(金) 104.53／658円高・4万9000円台回復 23日(木) 100.59／666円