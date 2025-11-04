【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MAZZELが、11月26日にリリースする4thシングル「Only You」より、表題曲「Only You」の先行配信が11月3日にスタート。それに伴い、同曲のMVが公開された。 ■「Only You」はメンバーのNAOYAが出演するドラマ『セラピーゲーム』のEDテーマ 新曲「Only You」は、好きな人との会えない時間や、好きだからこそ不安になってしまう恋愛の心情をエモ}