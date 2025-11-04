事件の概要ですが、２０２３年７月、札幌・すすきののホテルから頭部のない男性の遺体が見つかり、田村瑠奈被告と父親の修被告、母親の浩子被告が逮捕・起訴された事件。 被告３人の罪状ですが、田村瑠奈被告は殺人と死体損壊などの罪に、父親の修被告は殺人ほう助と死体損壊ほう助などの罪。そして、母親の浩子被告は死体遺棄ほう助と死体損壊ほう助の罪に問われました。 田村修被告の１審では殺人ほう助と死体領得ほう助は