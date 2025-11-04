俳優のキム・ヒソンが主演する韓国ドラマ『次の人生はないから』が、10日よりU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信されることが決定した。本作は、育児とマンネリ化した職場生活に疲れ切った41歳の女性3人の親友たちが、“より良い人生”を目指して繰り広げるコメディドラマ。【写真】『次の人生はないから』ハン・ヘジンとチン・ソヨンは親友役主演のキム・ヒソンは、売れっ子ショーホストから専業主婦と