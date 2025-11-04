全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新宿駅の本格バー『お酒の美術館』です。オープンな本格バー、ハイボールにかき氷でひんやりこれほど入りやすいバー、めったにない。通りとカウンターの間にはドアもなく、まったくのオープン。だが椅子に座ると、意外なほどに落ち着く。目の前に美しく並ぶボトルのおかげか。チャージ代なし、1杯500円〜。気軽ながら、国内外の希少な