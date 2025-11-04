任天堂の家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ2」任天堂は4日、2026年3月期の連結業績予想で、純利益を従来の3千億円から3500億円に上方修正した。新型家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ2」の販売が好調で、販売台数予想を1500万台から1900万台に引き上げた。スイッチ2は、今年6月の発売から9月末までに1036万台を売り上げた。ゲームソフトの販売本数は「マリオカート」や「ドンキーコング」シリーズの新作が寄与し、2062