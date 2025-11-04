弁当を載せ、和歌山市の病院から飛び立つドローン＝4日午後一定の条件下で地上に補助者を置かずドローンを目視外で飛ばす「レベル3.5」の形態による物資配送の実証実験が4日、和歌山市の人口集中地区と山間部を結ぶ経路で実施された。国土交通省は、人口集中地区を含むルートで同レベルの実験をするのは全国初としている。実験ではドローン関連事業を手がけるネクストデリバリー（山梨県）が運航し、人口集中地区にある和歌山