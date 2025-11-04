【バンコク共同】ミャンマー軍事政権が12月から総選挙を行うのに先立ち、バンコク在住でミャンマーの人道支援に携わる井本勝幸さん（60）＝福岡市出身＝らが国内外のミャンマー人の民意を調査する模擬選挙をオンラインで実施する。軍政による総選挙は「国民の意思を反映しておらず民主主義の原則に反する」として、調査結果を基に中止や違法性を国際社会に訴える狙いだ。模擬選挙は11月16日から30日までで、12月上旬に東京都内