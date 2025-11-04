世界一パレード、どのバスに乗っているかにも注目米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。この中で発生した佐々木朗希投手の“トレードジョーク”を米記者が伝えると、米ファンからは「面白すぎる」との反応が上がっている。ドジャースナインはロサンゼルス市内を二階建てバスに乗りパレードし、本拠地のドジャースタジアム到着後は連覇を記念するセレモニー