日本サッカー協会は４日、１４日に行われる国際親善試合、ガーナ戦（愛知・豊田スタジアム、午後７時２０分キックオフ）の観戦チケットが完売したと発表した。当日券の販売はない。ＦＩＦＡランク１９位の日本に対し、ガーナは同７３位で、来年のＷ杯は２大会連続５度目の出場を決めている。過去の対戦は日本の５勝３敗となっている。