◆第２３回大阪市長杯争奪関西地区大学選手権大会第４日▽第２代表決定戦立命大１―０京産大（４日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）明治神宮大会（１４日〜１９日）の関西地区第２代表決定戦は、立命大（関西学生）が京産大（関西六大学）に１―０で勝利した。初回に阪下晴翔中堅手（４年＝立命館慶祥）の先頭打者弾で先制した。投げては、遠藤翔海投手（４年＝京都共栄学園）が１安打完封。「疲労もあったけど、今日負けたら本当に