新日本プロレスは４日、東京・港区で来年１・４東京ドームの対戦カード発表記者会見を開き、同団体の代表取締役社長である棚橋弘至が４日午前１０時時点でのチケット発券枚数を報告した。フリップを掲げた棚橋は「現時点で３万１５４８枚です」と報告。売り上げのペースは過去最速で、「僕はプロレスずっと好きで、学生時代はＵＷＦとの対抗戦だったり、猪木さんの引退試合も見に行ってました。本当に上の方までいっぱいで。僕