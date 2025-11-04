阪神・藤川球児監督が４日、高知・安芸での秋季キャンプに合流した。日本シリーズ終了後、オーナー報告などを終え、実質の休日は１日で再始動。ブルペン投球中には直接指導するなど、精力的だった。若虎たちの姿を見て、「全く練習の姿が、１年前のファームの選手たちの練習のスタイル、態度と全く違う。凡事徹底とか姿勢とか、没頭ということをテーマに掲げているだけあって、びっくりするぐらい選手たちが伸びている」と納得