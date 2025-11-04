１１月３日のＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１で連覇を達成したアンモシエラ（牝４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は一夜明けた４日、午前１時ごろに栗東トレセンへ帰厩した。元気な様子を確認した井下田助手は「歩様は大丈夫だし、帰ってきてからもカイバはしっかり食べてました」と砂の女王を見つめた。苦労を振り払う逃げ切りＶだった。「よく頑張ってくれました。比較的落ち着いて競馬ができまし