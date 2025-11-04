◆第６１回京王杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月８日、東京・芝１４００メートル）＝１１月４日、栗東トレセンルートサーティーン（牡２歳、栗東・辻野泰之厩舎、父イスラボニータ）は坂路をキャンターで駆け上がった。前走は先行し、勝負どころで上がり最速の脚を使って１３／４馬身差で初勝利。余裕を残した勝ち方だった。「状態はいいですよ。競馬センスがいいですし、ひっかかったりしない」と黒川助手も優等生ぶりを評価している。