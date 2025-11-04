中衛市沙坡頭区のリンゴ栽培拠点で収穫する農家。（１０月２５日撮影、中衛＝新華社記者／王鵬）【新華社中衛11月4日】中国寧夏回族自治区を流れる黄河のほとり、トングリ砂漠の縁に位置する中衛市沙坡頭区はここ数年、新品種の導入や土壌改良、新技術の普及、産地と販売の連携などを通じ、乾燥地でのリンゴ栽培を積極的に発展させている。現在の栽培面積は約5千ヘクタールに達し、「富士」や「元帥」など30品種以上を産出。年間