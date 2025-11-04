フラワーアーティストでシャンソン歌手の志穂美悦子(70)が4日、自身のインスタグラムを更新。インド滞在中の姿を公開し、“混沌の国”で刺激を受けていることを明かした。 【写真】インドの雑踏にカモスタＴで立つ古希の達人！まるでアクション映画のオープニング 「いのち、みなぎるオールドデリーー!ムンドゴッド行きまで時間あるのでわたしの好きなオールドデリー行って