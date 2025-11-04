ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が4日、都内で開催中の『東京国際映画祭』で映画『金髪』の舞台あいさつに登壇した。【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべる岩田剛典＆白鳥玉季ら出演陣冒頭のあいさつで岩田は「きょうのためだけに髪を金髪にしてまいりました」と話し、観客が驚くと「ウソです」とニヤリ。会場は笑いに包まれた。その後、通訳が入り、ボケた部分まで英訳された。岩田は「同時通