佐賀市で4日、住宅を焼く火事がありました。住人の80代の女性は外出していて無事でした。 警察や消防によりますと、4日正午前、佐賀市北川副町光法で、近くに住む男性から「炎が上がっている。南側に燃え移りそう」と119番通報がありました。 消防車など11台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が焼けました。この家には80代の女性1人が住んでいて、出火当時は外出中でケガはありませ