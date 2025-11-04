タレント・平愛梨（40）が4日までに自身のインスタグラムを更新。子供たちの運動会を報告した。平は「こども達の運動会さぁこの日がやってきた!!!!重箱を使うのは結局1年に1回となるこの日」と書き出し、重箱にきれいに詰められたお弁当の写真を投稿。「閉会式では全ての種目で光った生徒を数名発表まさかの!!べベックが銀メダル頂いて!!バンビーノがMVPという総合1位を獲得え?!)」と、長男がMVP、次男が銀メダルの表