MLBは日本時間4日、全米野球記者協会(BBWAA)が選出する「最優秀監督賞」の受賞候補者を発表。ファイナリストとして両リーグからそれぞれ3名の監督があがりました。ア・リーグからは、ワールドシリーズでドジャースと熱戦を繰り広げたブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が選出。昨季ア・リーグ東地区の最下位に沈んでいたブルージェイズでしたが、今シーズンは94勝68敗でヤンキースと並ぶ勝率.580をマーク。選手たちが投打に