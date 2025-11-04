◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦Honda鈴鹿1―0JR西日本（2025年11月4日京セラD）第50回社会人野球日本選手権大会1回戦が4日に行われ、Honda鈴鹿の井村勇介投手（28）がJR西日本との1回戦で史上2人目となる完全試合を達成した。球数99球、9奪三振とテンポよく凡打を積み重ねた。最後は9回2死無走者で三直に抑えて快挙を達成した。完全試合は、17年JR東日本東北・西村祐太が新日鉄住金広畑との1回戦で達成して以