「阪神秋季キャンプ」（４日、安芸）阪神の藤川球児監督が高知県安芸市で行われている秋季キャンプに合流した。合流後、最初に向かったのはブルペン。早川の投球中にコミュニケーションを取ったり、木下に対しては、自らプレート付近まで寄って直接指導した。ブルペン投球をチェックした後、「まず、練習の姿が全く違う。１年前のファームで行ってきていた選手たちの練習のスタイル、態度。全く違う。だからやっぱり、凡事徹