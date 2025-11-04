女優松本若菜（41）が4日、「第42回ベストジーニスト2025」評議会選出部門に選出され、都内で行われた発表会に出席した。「大切な人たちからデニムを送ってもらって、つぎはぎにして1着にした」と、デニムのロングスカートとデコルテを美しく見せたトプスで登壇。毎年発表会の映像を見ていたといい「この舞台にまさか立てているなんて、不思議ですし本当にうれしいです」と感激していた。デニムは幼少期から好んで着用しているとい