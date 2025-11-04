リニューアルが進むJR新潟駅。駅前では「万代広場」の整備工事が進められています。その一部で、「万代広場」の西エリアで整備が進む屋根付きの“西側通路”が11月10日に供用開始となることが分かりました。 11月10日供用開始 11月10日（月）に供用開始となるのは、新潟駅西エリアの“西側通路”、約90メートルです。この通路が完成すると駅の西改札から出て、そのまま駅の西側へ直接行くことができるようになり