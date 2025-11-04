木村拓哉と工藤静香の次女でモデル・女優のKoki,が、「第42回ベストジーニスト2025」の協議会選出部門に選出され4日、都内で開催された授賞式に出席した。Koki,Koki,は、抜群のスタイルが際立つデニムのセットアップで登場。「この賞をいただけてとても光栄です。ジーンズは私のスタイルの中でマストハブアイテムの一つなので、この賞をいただけること、とてもうれしく思います」と喜びを語った。日本ジーンズ協議会が主催する「ベ