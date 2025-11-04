BAKEが運営する「米菓の新境地『トーキョー煎餅』」は11月7日、「トーキョー煎餅 そごう広島店」をオープンする。「トーキョー煎餅 そごう広島店」をオープン「米菓の新境地『トーキョー煎餅』」は、「パリッとかじって懐かしい、ポリっとかみしめ新しい。」をコンセプトに、古き良き煎餅の「懐かしさ」と現代的で洋風な世界観の「新しさ」の融合に挑戦した米菓ブランド。今年1月に常設1号店を東京に出店し、千葉、京都へと拡大。