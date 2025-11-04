LINEヤフーは4日、2025年度第2四半期の決算説明会を開催した。9月に発表した「LINE」のリニューアルについて、現在も段階的に進行中であると説明した。 9月から始まった「LINE」のリニューアルでは、トーク、ショッピング、ウォレットの各タブの新デザインが順次リリースされている。ショッピングタブについては現在、全ユーザーの数十％に向けて展開しており、テストを実施中