宅配ピザチェーン「PIZZA-LA」は、人気キャラクター「すみっコぐらし」とコラボレーションした『すみっコぐらしスペシャルパック』を、2025年11月5日(水)より全国のピザーラで数量限定販売する。好きなピザにプラス340円(税込)で、オリジナルデザインのお皿とシールのセットが購入できる。ピザ1枚につき1セットまで購入可能。〈セット内容〉◆すみっコぐらし お皿(陶磁器製/直径約17cm)すみっコぐらし お皿◆オリジナルシール(約10