意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「自民党総裁選」です。何のための選挙か。政治の空白を作らないで10月4日に自民党総裁選が行われ、高市早苗さんが新総裁に選ばれました。自民党総裁選は1年前にも行われましたが、候補者はほぼ同じ顔ぶれでした。昨年は石破茂さんが勝ち、総理となりましたが、7月の参院選で自民党が大敗したため、その責任を取る